Risparmiare condividendo account Netflix e Switch online

giardiniblog

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’utilizzo dei servizia sottoscrizione mensile (come, Spotify, Dazn, Now Tv,e tanti altri) è in continuo aumento. Su questo tipo di abbonamenti, non tutti sanno che è possibileeffettuando una sottoscrizione multiutente, che da la possibilità a più persone di sfruttare lo stesso abbonamento, così da abbattere fino a …