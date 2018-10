Risparmi bruciati e prestiti più cari | ecco i “numerini” che impoveriscono le imprese e i

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Lo spread è un numero, come le temperature del grafico della febbre. Entrambi indicano uno stato di salute: nel primo caso quello del debitore, se ispira o meno fiducia al creditore; del malato, nel secondo. Nessun malato è mai stato così incosciente da accusare il termometro di "complotto", ma semmai, messo in allarme proprio da quelle precise indicazioni del termometro, s'è rivolto a un buon medico, una persona competente e responsabile, uno non eletto a furor di popolo ma scelto perché bravo, per studi, scienza ed esperienza.Il paragone con il grafico della febbre viene in mente, a chi si occupa di cultura d'impresa, di fronte alle ennesime polemiche che maturano in ambienti di governo a proposito del giudizio negativo dei mercati finanziari e delle perplessità della Commissione Ue sulla "manovra" annunciata con il Def (il Documento di ...