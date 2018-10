Rischio infiltrazioni | allarme Cantone su Ponte Genova

" Rischio infiltrazioni mafia" - allarme su Ponte Genova : Rischio di infiltrazioni mafiose. E' l' allarme lanciato sul decreto per Genova dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Anac,, Raffaele Cantone , in audizione davanti alle Commissioni ...

Raffaele Cantone : "Lacune nel decreto Genova. C'è il Rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori" : Secondo Raffaele Cantone per le imprese mafiose potrebbe essere molto facile infiltrarsi nei lavori di ricostruzione del ponte Morandi. Una facilità, questa, dovuta al fato che nel decreto Genova è prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" e ciò comporta anche "la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive", ha spiegato il presidente dell'Anac in audizione alla Camera. "Non ritengo - ha ...