Rischi considerevoli | i dubbi di Fitch sull' Italia

adnkronos

: ?? I dubbi di #Fitch sul #Def: rischi considerevoli su obiettivi manovra - repubblica : ?? I dubbi di #Fitch sul #Def: rischi considerevoli su obiettivi manovra - Agenzia_Ansa : # Fitch, rischi considerevoli sugli obiettivi della #manovra - TgLa7 : #Fitch: Vediamo rischi considerevoli per i target della #manovra, specie dopo il 2019' -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L'agenzia di ratingteme per i target di bilancio. Gli obiettivi, definiti dalla nota di aggiornamento sul Documento di economia e finanza , Nadef, , scrivono in una nota, "potrebbero portare l'nella procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi" ma "non ci aspettiamo che questa prospettiva porti il governo ...