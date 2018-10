Ripescaggi Serie B | ecco la sentenza del Tar sui ricorsi di Catania e Siena DETTAGLI

Tar - respinti i ricorsi di Siena e Catania sul Ripescaggio in Serie BKT : Il Tar del Lazio ha respinto le richieste del club etneo e di quello toscano, relative ai ripescaggi e al format del campionato cadetto. L'articolo Tar, respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ripescaggi Serie B - ecco il comunicato a sorpresa sulla sentenza del Tar : La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in Serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia. Figc e Lega B avevano formalmente ...

Caos Ripescaggi Serie B - la Serie C si costituisce in giudizio davanti al Tar [DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – In perfetta aderenza alla ratio del Decreto Legge 5 ottobre 2018 n. 115 emanato, vista la ”straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (…) anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti ...

Ripescaggi Serie B - le indiscrezioni sulla sentenza del Tar : il campionato passa a 20 squadre - ribaltone anche in Serie C [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – “La Lega B ha regolarmente dato inizio al campionato con le 19 squadre che, dopo aver acquisito il diritto sul campo a partecipare al torneo, hanno ottenuto la licenza per l’iscrizione da parte della Figc. La decisione è stata assunta in conformità ai provvedimenti del Commissario straordinario Roberto Fabbricini che così ha voluto perseguire l’interesse pubblico primario della disputa dei ...

Le notizie del giorno – La pazza idea di Agnelli ed il caos Ripescaggi in Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, l’ultima sentenza ha confermato il format di 19 squadre. Il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibili il ricorso contro il blocco dei ripescaggi in Serie B ma adesso 4 club, Ternana, Siena, Pro Vercelli e Catania sono pronte a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’istanza è stata inviata in mattinata al ...

Ripescaggi Serie B - la nota del Senatore Francesco Battistoni dopo la sentenza : Ripescaggi Serie B – “A seguito delle continue richieste ed interrogazioni che ho presentato al Governo, negli ultimi due mesi, sulla grottesca situazione riguardante la Lega Calcio e, nella fattispecie, i Ripescaggi di Serie B, finalmente – meglio tardi che mai – i difensori della giustizia trovano una vana risposta nel Decreto sicurezza. Infatti, proprio leggendo il testo di questo Decreto, all’art 41, si ...

LIVE Ripescaggi Serie B - il Tribunale Federale respinge i ricorsi. Lo Monaco : 'Intervenga il governo' : Ripescaggi Serie b, la cronaca di venerdì 28 settembre 17:20, Ripescaggi Serie B: lunedì arriva il verdetto. È terminata dopo meno di un'ora l'udienza della Federcalcio davanti al Tribunale Federale ...

Il TFN stoppa i ricorsi sui Ripescaggi : Serie B verso la conferma a 19 squadre : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B. La decisione della giustizia sportiva conferma di fatto il format a 19 squadre della Serie cadetta. La Federcalcio ha confermato ufficialmente con un comunicato la notizia […] L'articolo Il TFN stoppa i ricorsi sui ripescaggi: Serie B verso la ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

