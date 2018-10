Ricomincio dai Libri | cosa si può migliorare nella fiera di Napoli tra le più

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Si è chiusa domenica l’ultima edizione didai, ladel libro diorganizzata da un nutrito gruppo di giovani napoletani amanti del libro. Gli organizzatori stanno facendo crescere anno dopo anno questa manifestazione. Da San Giorgio a Cremano, a Forcella fino al Museo Archeologico di. Migliaia i visitatori, centinaia di metri di code per vedere le collezioni archeologiche e le collane di. Un mix perfetto che ha unito istituzioni, imprenditori della cultura e lettori. Uno scenario da favola, tra statue millenarie. Partecipo a molte fiere del libro in giro per l’Italia e la location didaiè tra le più interessanti della penisola, se la gioca con l’Orto Botanico di Palermo e i suoi stand in legno per Una marina di. I ragazzi didaisono cresciuti, la presenza del direttore artistico Lorenzo Marone, noto ...