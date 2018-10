Ricerca | mini-ragno robot rivoluzionerà la chirurgia

Ingv - il viceministro Fioramonti in visita dopo le dimissioni che agitano l’ente. Lettera dei Ricercatori contro la stampa : Il viceministro arriva all’Ingv quando la missione dell’ente sembra ormai una sola: evitare il commissariamento. Parte dall’alto la rimozione dei problemi, con il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni che derubrica a “ragioni personali” le recenti dimissioni di figure apicali dell’Istituto che hanno indotto il ministro Marco Bussetti a inviare lì il braccio destro, Lorenzo Fioramonti. Mercoledi c’è stato ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il campionato. In 19 alla Ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Plastic free - oggi parte la rivoluzione al ministero dell’Ambiente : solo acqua alla spina. E la Ricerca va avanti : La rivoluzione Plastic free è in atto: dalle sfide istituzionali ai progressi della scienza. Da oggi il ministero dell’Ambiente mette al bando la Plastica, come aveva annunciato lo stesso ministro Sergio Costa il 5 giugno, in occasione della Giornata internazionale dell’Ambiente. Ma il cambiamento non riguarda solo il dicastero, perché sono centinaia le adesioni. La Commissione Cultura alla Regione Lazio ha presentato a luglio il piano ‘Lazio ...

Ricerca : 87% donne e 67% uomini over 45 non riposa bene : Roma, 28 set., askanews, - Dormire bene è fondamentale, per tutti. Ma solo per un italiano su 10 è facile. Prendendo in esame soggetti tra i 45 e i 65 anni è emerso che: l'87% delle donne e il 67% ...

'Daremo il via a una cabina di regia per la Ricerca'. L'annuncio del ministro Bussetti al Technology Forum di The European House Ambrosetti -... : "Abbiamo visto come in Italia, oggi, la scienza e la ricerca stiano raggiungendo davvero livelli molto alti, inoltre sta crescendo il numero giovani preparati, disposti ad avviare iniziative ...

L’Iraq è alla Ricerca di un nuovo primo ministro : A cinque mesi dalle elezioni del 12 maggio, a cinquanta giorni dall’inizio delle proteste a Bassora, la formazione del nuovo governo iracheno è ancora in alto mare. Leggi

Rimini - cinema Tiberio : la stagione apre con il film "Salvador Dalì. La Ricerca dell'immortalità" : Per opere e balletti il biglietto intero è ' 12, il ridotto ' 10 e l'abbonamento-carnet per cinque spettacoli ' 50. In via di definizione anche la sezione cinematografica che quest'anno presenterà ...

Arrivano le miniature nei risultati di Ricerca di Google su mobile : ricerca Google si aggiorna ancora con una revisione estetica che ha anche un fattore funzionale. L'azienda di Mountain View ha deciso di implementare nei risultati della ricerca su dispositivi mobili le miniature delle immagini di copertina da porre al fianco degli articoli, di pagine web varie e dei risultati di ricerca di negozi. L'articolo Arrivano le miniature nei risultati di ricerca di Google su mobile proviene da TuttoAndroid.

JIMMY LAFAVE/ "Peace Town" : alla Ricerca della città degli uomini buoni : Un disco postumo, su doppio cd, celebra il grande artista americano JIMMY LAFAVE, da poco scomparso. Tra Dylan e Woody Guthrie, il grande cuore dell'America. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:34:00 GMT)VENT'ANNI SENZA LUCIO BATTISTI/ L'anniversario della morteLETTURE/ “Beautiful Music” di Michael Zadoorian: la musica che salva la vita

Ricerca - Ministro Bussetti : più investimenti e sinergia con le imprese : “Gli investimenti in Ricerca saranno una nostra priorità. La sinergia tra imprese e Università è strategica per potenziare le conoscenze, creare nuovi posti di lavoro, aumentare la capacità di attrazione delle nostre aziende“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, sottolineando di avere parlato dell’argomento oggi al Forum Ambrosetti. L'articolo Ricerca, Ministro ...

TRUMP VS GOOGLE - "È TRUCCATO"/ Big G si difende ma amministrazione Usa pensa ad intervento su motore Ricerca : Il presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:52:00 GMT)

Ricerca : al ristorante gli uomini veg ordinano carne per non sembrare poco virili : Sono vegetariani, ma ordinano ugualmente carne al ristorante per non essere giudicati poco virili da amici e colleghi di lavoro. Non sono coraggiosi nel sostenere le loro scelte alimentari, gli uomini, a giudicare da una Ricerca condotta dalla Southampton University, rimbalzata sui media britannici. Incuriositi, i Ricercatori guidati da Emma Roe hanno chiesto a 20 uomini vegetariani o vegani di raccontare quali fossero le loro abitudini quando ...

Milan - le ultime novità sulla Ricerca dell'amministratore delegato : la querelle volge al termine? : Milan alle prese con la ricerca del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Fassone dopo l'arrivo di Elliott Il Milan del nuovo corso targato Elliott, ha posizionato uomini d'alto ...

