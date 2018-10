Ricerca | l’asma può contribuire all’epidemia di obesità infantile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L’asma potrebbe avere un ruolo nell’epidemia di. E’ la tesi suggerita da uno studio internazionale che si è concentrato su oltre 20 mila giovani in tutta Europa, Italia compresa. Il lavoro ribalta l’idea attuale più diffusa sul legame fra le due patologie, che vede l’come un precursore dell’asma nei bambini e non viceversa. Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista ‘European Respiratory Journal‘, porta la firma di 40 scienziati ed è il più ampio finora condotto su asma a esordio precoce e. Gli autori mostrano che i bambini colpiti dalla patologia respiratoria, al di là dei sibili e della mancanza di fiato, diventano più suscettibili ad altri problemi di salute più avanti nella vita e hanno maggiori probabilità di diventare taglie XXL. Per Lida Chatzi, autore senior del lavoro e professoressa di Medicina ...