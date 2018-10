Reporter bulgara | un arresto in Germania

Reporter bulgara uccisa - preso killer : 8.13 Un uomo di 30 anni, bulgaro, è stato fermato a una quarantina di chilometri da Amburgo, nel nord della Germania,come sospettato per l'omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova, stuprata e uccisa in un parco a Ruse, al confine con la Romania. L'uomo,nella cui casa sono stati trovati oggetti appartenenti alla giornalista, ha confessato, secondo quanto riporta una emittente tv.Si era rifugiato dalla madre che vive in Germania. ...