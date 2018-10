Recensione Honor View 10 Lite | curato | completo e già sotto i 300 Euro

Recensione Honor 10 : top di gamma completo - pochi difetti e piccolo prezzo : La Redazione di OptiMagazine ha avuto il piacere di potersi dedicata alla Recensione Honor 10, l'ultimo top di gamma del noto marchio cinese, che poco o nulla ha da invidiare alla concorrenza. Si tratta di un prodotto che molto si avvicina, lato prestazionale, alla controparte Huawei, ad un prezzo chiaramente molto abbordabile (399 euro per la versione con 4GB di RAM e 64GB di storage, 449 euro per il modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria ...

Recensione Honor Play : è lui il best buy sui 300€? : In occasione di IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’evento di lancio di questo nuovissimo Honor Play, smartphone realizzato con particolare attenzione verso il mondo del gaming. Le sue specifiche e l’esperienza che è in grado di offrire, però, sono caratteristiche che possono essere apprezzate da qualsiasi utente, non solo i videogiocatori. Sarà lui il best buy sui 300€? Confezione Partendo dalla ...