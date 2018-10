: La Camera approva la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge 1189 per il contrasto dei reati contro la pubb… - Montecitorio : La Camera approva la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge 1189 per il contrasto dei reati contro la pubb… - NotizieIN : Reati contro minori, +8% in un anno - TelevideoRai101 : Reati contro minori, +8% in un anno -

Cresce in Italia il numero divittime di: 5.788 nel 2017, l'8% in più rispetto all'prima, nel rapporto di Terre des Hommes. Il primo reatoi piccoli è il maltrattamento in famiglia (1.723 casi, +6%), ma quello che è maggiormente aumentato è il dato sulle violenze sessuali: +18% nel 2017, pari a 699 casi (84% femmine). Rispetto a 10 anni fa, +43% di, ma la pedopornografia segna +57% (detenzione) e +10% (produzione materiale)(Di mercoledì 10 ottobre 2018)