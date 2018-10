Real Madrid | Lopetegui rischia | favorito Laudrup

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...

Accuse a Ronaldo - fu il Real Madrid a volere l’accordo : Cristiano Ronaldo firmò l’accordo con Kathryn Mayorga nel 2010, impegnandosi a pagare un indennizzo alla donna, su pressione del Real Madrid. Lo sostiene il quotidiano portoghese Correio de Manha ricostruendo la linea difensiva degli attaccanti dell’attaccante della Juve sul caso del presunto stupro avvenuto in Nevada nel 2009. Ronaldo CAMBIA AVVOCATO Contrariamente alle prime notizie, […] L'articolo Accuse a Ronaldo, fu il ...

Dudek ricorda Mourinho : 'Al Real Madrid fu uno psicologo dopo il 5-0 contro il Barcellona' : In quel momento ho capito quanto è importante la psicologia nello sport". Video curiosi: le clip da non perdere Guarda tutti i video

Real Madrid - Conte in ribasso : Laudrup ora è in pole per la panchina : ROMA - La panchina di Julen Lopetegui , l'allenatore che ha sostituito l'estate scorsa Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid , nelle ultime settimane subisce scossoni violentissimi a causa ...

Inter su Modric - il Real Madrid risponde : pronta l'offerta a gennaio per Icardi (RUMORS) : Il tormentone dell'estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e aveva trovato una bozza di accordo con la societa' nerazzurra per un contratto quadriennale a quasi dieci milioni di euro a stagione, più altri due anni in Cina con la maglia dello Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning, ...

Il calciomercato del giorno – Il Real Madrid prepara il super colpo : Il calciomercato del giorno – La crisi di risultati senza fine e lo stato non ottimale di forma per alcuni dei suoi calciatori sta convincendo il Real Madrid a tornare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Julen Lopetegui. Stando a quanto scritto da AS questa mattina, citando l’emittente radiofonica Cadena Ser, i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto a Eden Hazard già nel prossimo mese di gennaio. L’attaccante ...