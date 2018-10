Real | Lopetegui rischia | pronto Laudrup

Real Madrid - Perez valuta un cavallo di ritorno per sostituire Lopetegui : Il Real Madrid non sta vivendo un periodo particolarmente felice, così Florentino Perez sta valutando un possibile cambio alla guida tecnica. Tra i nomi della lista di Perez c’è anche quello di Josè Mourinho: secondo il Daily Mail, oltre all’ipotesi Antonio Conte, si starebbe valutando il ritorno “special one” sulla panchina dei Blancos dopo il divorzio, tutt’altro che sereno, del 2013. A prescindere dal ...

Real Madrid - Valdano rimpiange CR7 e salva Lopetegui : Real Madrid– Jorge Valdano dalle parti di Madrid è una sorta di istituzione. Campione del mondo nel 1986 con l’Argentina e leggenda delle merengues, l’attaccante quando parla gode sempre di un discreto seguito. Ex dirigente dei blancos, Valdano ha detto la sua sull’attuale situazione del Real Madrid, tra le più complicate degli ultimi anni. Dopo […] L'articolo Real Madrid, Valdano rimpiange CR7 e salva Lopetegui proviene da Serie A ...

Real Madrid - altra grana : tra Modric e Lopetegui c'è il gelo : INVIATO A FERRARA - Forse si è già pentito di non aver 'spinto' abbastanza per lasciare in estate Madrid per andare all'Inter. Luka Modric sta facendo incetta di premi individuali, il prossimo sarà il ...

Real Madrid - Lopetegui non rischia l’esonero : Sergio Ramos lo difende a spada tratta : Real Madrid, Lopetegui non rischia l’esonero per il momento, il tecnico è però sotto esame: le prossime gare saranno fondamentali Il Real Madrid è in piena crisi dopo la sconfitta contro l’Alaves, ma mister Lopetegui al momento non rischia la panchina. Il tecnico è stato difeso a spada tratta dai vertici della società ed anche da Sergio Ramos, il quale dopo il flop ha voluto spendere parole importanti a supporto del tecnico: ...

Incredibile al Real Madrid : Lopetegui esonerato - Conte ad un passo [DETTAGLI] : Crisi profonda per il Real Madrid: la squadra di Lopetegui, ormai ad un passo dall’esonero, non sa più vincere e sta inanellando continue brutte figure. Nelle ultime quattro partite ben tre sono state le sconfitte, una in Champions con il Cska Mosca, ed un pareggio stentato contro l’Atletico di Simeone. Stando a quanto riferito da José Ramon de la Morena nel corso del programma The Transistor e da Pressing, programma di Canale ...

Real Madrid - Lopetegui traballa : giocatori in rivolta contro il tecnico : Giorni difficili per Julen Lopetegui. Le sconfitte del Real Madrid con Siviglia e Cska Mosca e il pari nel derby, oltre al digiuno di gol che dura da tre partite, avrebbero indebolito la posizione dell’ex ct della Spagna, e non solo agli occhi di club e tifosi. Secondo il Mundo Deportivo, nello spogliatoio ci sarebbero diversi giocatori importanti che insoddisfatti del tecnico, del quale faticherebbero a comprendere alcune decisioni. ...

Real - Lopetegui : “rosso a Ronaldo? Il Var aiuta” : La tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo in Valencia-Juventus è diventata argomento d’attualità anche in Spagna. “Non ho visto l’episodio molto bene, ma tutti mi hanno detto che non c’era – ha sottolineato Julen Lopetegui, tecnico del Real Madrid, l’ex squadra di CR7 – A volte capitano questi errori ma logicamente il Var aiuta a non commetterli. Non tocca a me comunque parlare di queste ...

Real Madrid - ecco i conovocati di Lopetegui per la sfida con la Roma : Madrid , SPAGNA, - Sono 19 i giocatori convocati dall'allenatore del Real Madrid , Julen Lopetegui , per la sfida di stasera contro la Roma al Bernabeu , valida per la prima giornata della fase a ...

Real Madrid - sono diciannove i convocati di Lopetegui per la sfida con la Roma : la lista nel dettaglio : L’allenatore Lopetegui ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions contro la Roma, in programma stasera al Bernabeu sono 19 i giocatori convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per la gara valida per la fase a giorni della Champions League che stasera vedrà la Roma ospite dei blancos al Bernabeu. L’elenco dei convocati. Portieri: Navas, Casilla e Courtois. Difensori: Carvajal, Sergio Ramos, ...

Real Madrid - Lopetegui : “la Roma si è rafforzata” : La partenza a rilento in campionato e le tante difficoltà mostrate a livello tattico in campo non sembrano aver convinto Julen Lopetegui del fatto che la Roma sia meno forte rispetto all’anno scorso. Per il tecnico del Real Madrid, anzi, i giallorossi hanno una “rosa più completa” e possono inoltre contare sulla conferma in panchina di Di Francesco: “L’allenatore è sempre lo stesso, gli automatismi sono ...

Real Madrid-Roma - Lopetegui : 'Giallorossi più forti dell'anno scorso - noi possiamo vincere ancora'. E su CR7… : A caccia del quarto titolo consecutivo: inizia una nuova avventura del Real Madrid in Champions League. Un'era tutta nuova quella dei Blancos, che dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni della ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Anche senza Ronaldo possiamo vincere la Champions'. Ramos : 'Convinti di poter trionfare' : 'Ronaldo? Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni'. Lo dice il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, alla ...

Real Madrid - Lopetegui : "Roma più forte dell'anno scorso. CR7? Penso a chi è qui" : Julen Lopetegui domani debutta in Champions sulla panchina della squadra che è campione d'Europa da 843 giorni: 'Orgoglio, responsabilità ed emozione sono le parole giuste per dire come mi sento di ...

Real Madrid - Bale : 'Meglio Lopetegui di Zidane? Non sono sicuro di voler rispondere' : Sapevo sarebbe entrato Sul possibile ritorno in Premier League: Una parte di me vorrebbe sempre tornare in Premier League, ma ora gioco nel più grande club del mondo e voglio vincere ancora tanti ...