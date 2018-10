La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai : 'Ha offeso Salvini' : ... la giornalista e moglie del sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, ha utilizzato il servizio pubblico radio-televisivo a proprio uso e consumo, facendo propaganda politica alla faccia del pluralismo ...

Rai : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'Il successo di Salvini è dovuto all'arrabbiatura della gente. Alla paura e anche all'ignoranza. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare'. Così ...

La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai : «Ha offeso Salvini» : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai. «Se Cristina Parodi è tanto delusa dalla politica italiana scenda in campo. E, soprattutto, lasci la Rai. Con le sue offese a...

"Così ha offeso Salvini" : Lega chiede dimissioni ?della Parodi dalla Rai : Cristina Parodi c'è andata giù pesante con il ministro dell'Interno italiano e ora sembra che potrebbe pagare a caro prezzo quelle parole.La conduttrice televisiva, ospite di Rai Radio 2 alla trasmissione I lunatici, infatti, si è lasciata andare a considerazioni politiche ai microfoni della trasmissione, esternando tutta la sua preoccupazione per l"attuale situazione dell"Italia: "Mi fa paura vedere un tipo di politica che è basata sulla ...

La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai : «Ha offeso Salvini» : I parlamentari del Carroccio hanno chiesto alla giornalista di lasciare Viale Mazzini in seguito alle sue dichiarazioni sul vice premier e ministro dell’Interno

La Lega contro il festival sulle migrazioni : “Parla male del governo - via il patrocinio Rai”. “Politica occupa il servizio pubblico” : “Tra i dibattiti e i corsi di formazione ve ne sono alcuni dal carattere fortemente politico con posizioni dichiaratamente avverse alla linea dell’attuale governo“. Sarà forse per questo motivo che la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti, entrambi della Lega, hanno chiesto in Commissione di Vigilanza (di cui Pergreffi fa parte) che la Rai tolga il proprio patrocinio a Sabir, il festival delle culture ...

La Rai patrocina il festival pro migranti. La Lega : "Sostengono chi ci dà dei razzisti?" : 'Libertà di circolazione delle persone, delle idee, delle culture e dei diritti' . Recita così il volantino del festival diffuso delle culture mediterranee Sabir , promosso da una sfilza di ong e ...

Def : Lega - quota 100 a febbRaio - 7 mld : ... anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1 gennaio 2019, e che prevede una spesa di 7 miliardi di euro per il prossimo anno" Così il viceministro all'economia Massimo Garavaglia sulle ...

Def : Lega - quota 100 a febbRaio - 7 mld : ... anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1 gennaio 2019, e che prevede una spesa di 7 miliardi di euro per il prossimo anno" Così il viceministro all'economia Massimo Garavaglia sulle ...

Marcello Foa presidente della Rai - Lega e 5 Stelle verso l'accordo sulle altre nomine : La nomina di Marcello Foa come presidente della Rai apre un capitolo nuovo, del tutto inedito, nella storia del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Dopo l’ok in Commissione Vigilanza, le forze politiche promotrici dell’accordo per lo sblocco della nomina più importante ai vertici di viale Mazzini sono già impegnate sul fronte delle direzioni di rete e dei tg. Con l’arrivo dell’ex inviato del “Giornale”, si annuncia una vera e propria ...

Rai - Marcello Foa è il nuovo presidente con il voto a favore di M5s - Lega - Fi e Fdi : La commissione di Vigilanza sulla Rai ha espresso parere favorevole alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica . I sì sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno ...

Marcello Foa presidente Rai con i voti di Lega - M5s e Forza Italia : La Commissione di Vigilanza parlamentare Rai ha dato semaforo verde alla nomina di Marcello Foa alla presidenza di viale...

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : “Mio mandato è professionale - non politico” : “Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale“, “fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo”. E’ attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l’ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...

Cda Rai pronto alle nomine. Ma è ancora battaglia legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...