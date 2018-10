Raggi premia Vigili meritevoli | “Completeremo l’organico”

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – “Avete sottolineato lo sforzo di questa amministrazione per completare l’organico. Arriveremo al numero necessario, e’ una battaglia intrapresa fin dal primo giorno e continueremo a portarla avanti in tutte le sedi”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, in occasione della cerimonia in Campidoglio per la consegna degli encomi solenni ad alcuni appartenenti al corpo della Polizia locale di RomaCapitale. “La citta’ ci tiene molto- ha aggiunto- nel corso degli anni vi siete dovuti attrezzare per affrontare episodi di ogni tipo. L’impegno c’e’ e non posso che ringraziarvi per lo sforzo quotidiano, non solo quando finiamo sui giornali per le operazioni piu’ grosse ma anche per le operazioni silenziose, dov’e’ non siete supportati da altre forze dell’ordine a cui rinnovo l’invito a ...