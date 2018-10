Raffaella Mennoia su Sara Affi Fella | nuovo chiarimento dell’autrice

SARA AFFI FELLA : QUANDO LE SCUSE A Raffaella MENNOIA?/Uomini e Donne - Nicola Panico ironico con il follower.. : Le rivelazioni di Nicola Panico sono arrivate in tv e hanno travolto SARA AFFI FELLA che adesso si riaffaccia timidamente sui social, tornerà a Uomini e Donne per chiedere scusa?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Caso Sara Affi Fella - Raffaella Mennoia : "Sono rimasta basita da tutto questo" : Raffaella Mennoia è una delle fidate autrici che collabora alla realizzazione di alcuni dei programmi della casa di produzione Fascino di Maria de Filippi. Un rapporto ultraventennale raccontato al magazine di Uomini e Donne e nato negli stessi studi, quando Amici prima di diventare talent show era semplicemente un talk show: Sono stata fortunata perché a soli 22 anni ho cominciato a fare quello che poi continua ad essere il lavoro della ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : 'Un caso gravissimo - ma...'. Le ultime clamorose parole di Raffaella Mennoia : Contro Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e donne travolta dallo scandalo del fidanzato segreto, scende in campo ancora Raffaella Mennoia , l'autrice del programma di Maria De Filippi . La ...

Alessio Sakara - la fidanzata Raffaella Mennoia : “Uomo di rara intelligenza” : Raffaella Mennoia torna ad amare dopo Jack Vanore Raffaella Mennoia si è fidanzata, ha ritrovato l’amore dopo Jack Vanore. Il cuore della postina e dell’autrice dei programmi della De Filippi, adesso appartiene ad Alessio Sakara, un uomo sportivo separato e con due bambini piccoli. La bella Raffaella ha dichiarato a Uomini e donne magazine: ” Sto vivendo […] L'articolo Alessio Sakara, la fidanzata Raffaella Mennoia: ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella graziata dall'autrice Raffaella Mennoia : 'Le cose gravi nella vita sono altre' : È andata in onda ieri, giovedì 4 ottobre, la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scoperta del caso Sara Affi Fella . Il giorno dopo la messa in onda ancora una volta a parlare è l'autrice del ...

Raffaella Mennoia - AUTRICE DI UOMINI E DONNE / "Racconto i fatti in maniera naturale" - ma su Sara Affi Fella.. : Storica AUTRICE di UOMINI e DONNE e Temptation Island, RAFFAELLA MENNOIA si racconta in un'intervista parlando dei programmi e lanciando una frecciatina...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia perdona Sara Affi Fella? : Sara Affi Fella difesa da Raffaella Mennoia di Uomini e Donne Non è un mistero che il pubblico da casa, ma anche il popolo del web, sia particolarmente affezionato a Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Spesso, dalla trasmissione, sono nati veri e propri personaggi televisivi, che il pubblico ha premiato per l’onestà mostrata nel percorso televisivo svolto per trovare l’anima gemella. Ma ...

Sara Affi Fella e Nilufar Addati : le nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia : Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella : Lo scorso 20 settembre Raffaella Mennoia ha pubblicato uno sfogo, ma nessuno ha capito realmente a chi fosse riferito. “Per L'articolo Uomini e Donne: Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

SARA AFFI FELLA/ Video - la frecciatina di Raffaella Mennoia : "il prossimo anno m'incappuccio anch'io" : SARA AFFI FELLA è ancora nell'occhio del ciclone nonostante il suo silenzio stampa e quello che è successo in questi ultimi mesi. Dalle accuse a Luigi al viaggio con Nicola, cosa ha rivelato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia prende in giro Sara Affi Fella? : Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: nuova frecciata di Raffaella Mennoia? Qualche settimana fa a Uomini e Donne è stata lanciata una vera e propria bomba che ha visto coinvolta Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione. Come ben sapete, la ragazza durante tutto il suo percorso televisivo negli studi Elios di Roma ha preso in giro sia il pubblico che la redazione, essendo fidanzata all’epoca con Nicola Panico, con cui ha ...

Raffaella Mennoia - nuova frecciatina a Sara : “Mi incampuccio anche io” : Raffaella Mennoia e la nuova frecciatina a Sara Affi Fella nuova frecciatina da parte di Raffaella Mennoia nei confronti dell’ex tornista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. Ormai l’autrice del noto programma ha dimostrato a tutti la sua grande delusione per quanto scoperto in queste settimane. Per chi ancora non si fosse informato al […] L'articolo Raffaella Mennoia, nuova frecciatina a Sara: “Mi incampuccio anche ...

Alessio Sakara - chi è? / Frequenta davvero Raffaella Mennoia? (Tu si que vales) : Alessio Sakara, il gossip sulla sua presunta relazione con Raffaella Mennoia ha alimentato l'estate e anche il periodo della registrazione del programma di Canale 5. (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:03:00 GMT)

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia contro Sara Affi Fella : «Scuse ai followers - non a noi. Mi sento stupida» : 'Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse..', Raffaella Mennoia , storica redattrice e autrice di ' Uomini e Donne ', non ha accettato le scuse di Sara Affi Fella . Nadia Toffa: 'Il cancro ...