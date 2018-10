Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo | «Con me è sempre stato un gentiluomo»

vanityfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Con me èun vero». Arescende in campo anche. Per il calciatore della Juventus sono giorni difficili, dopo le accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga, a cui adesso di aggiungerebbero quelle di tre altre donne. L’aggressione, secondo Mayorga, risalirebbe al 2009. E proprio in quel periodo l’asso portoghese frequentava, a detta delle cronache rosa, la showgirl italiana. «Quando succede una cosa del genere la si apprendecon stupore», ha fatto sapere ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1, «Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire cheè un ragazzo normale, tranquillo, semplice». Il cinque volte Pallone D’oro, ha aggiunto, 30 anni e una ...