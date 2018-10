huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Raffaele Cantone: 'Lacune nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori' - trescazza : RT @HuffPostItalia: Raffaele Cantone: 'Lacune nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori' - MIcheleTofful : RT @HuffPostItalia: Raffaele Cantone: 'Lacune nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori' - pipoalvarez28 : RT @HuffPostItalia: Raffaele Cantone: 'Lacune nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori' -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Secondoper le imprese mafiose potrebbe essere molto facile infiltrarsi nei lavori di ricostruzione del ponte Morandi. Una facilità, questa, dovuta al fato che nelè prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" e ciò comporta anche "la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive", ha spiegato il presidente dell'Anac in audizione alla Camera. "Non ritengo - ha continuato - di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte attività connesse alla ricostruzione (dal movimento terra allo smaltimento dei rifiuti, ad esempio) in cui le imprese mafiose detengono purtroppo un indiscutibile know how"."Dubbi e perplessità" sono state espresse daanche in merito ai poteri che sono stati assegnati al commissario straordinario. Il sindaco Marco ...