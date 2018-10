Questa sera Italia-Ucraina

Allagamenti nel sud della Sardegna. Alluvione a Maiorca - 9 morti - Allerta meteo per la Liguria da Questa sera : CAGLIARI. Piogge, temporali e Allagamenti con lo spettro dell'Alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. E dal pomeriggio di oggi l'Allerta meteo riguarda anche la Liguria. I ...

Italia - quattro partite importanti per Mancini : si parte Questa sera con l'Ucraina : Il 2018 non è stato certamente il miglior anno della Nazionale Italiana di calcio , specialmente se consideriamo l'era Ventura e la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 . Tuttavia da ...

Tiki Taka - Questa sera ospite il sindaco di Milano Sala : Dalle 00.05 il consueto appuntamento del programma condotto da Pierluigi Pardo con ospite Wanda Nara

Parigi-Montecarlo Questa volta è Maserati grandeur : Maserati ha riunito un piccolo team di giornalisti, tre italiani, da tutto il mondo per far saggiare la gamma 2019 di Levante, Ghibli e Quattroporte. Un test impegnativo a causa soprattutto del ...

Striscia la Notizia - Questa sera Tapiro d'Oro a Fabrizio Corona : Fabrizio Corona avrebbe provato a donare 2000 euro all'associazione Telefono Rosa di Piacenza, ma il dono sarebbe stato rispedito al mittente dall'associazione che offre aiuto concreto a donne maltrattate e in difficoltà a causa dell'ambiguità "che si è venuta a creare nella presentazione pubblica dell’iniziativa". Possibile?Valerio Staffelli di Striscia la Notizia si è immediatamente interessato al 'caso', cercando l'ex marito di Nina ...

Teatro Filodrammatici : Questa sera a Piacenza "Intimità" uno spettacolo di Amor Vacui : Produce spettacoli originali attraverso una di scrittura di scena in cui sono contemporanei drammaturgia, regia e lavoro degli attori. Tra le produzioni della compagnia "This is the only level" , ...

Matilde Brandi è Natalie Imbruglia/ Video - nessuna coreografia Questa sera? (Tale e quale show 2018) : questa sera, venerdì 5 ottobre, nella quarta puntata di Tale e quale show 2018 la showgirl Matilde Brandi imiterà Natalie Imbruglia, dopo la difficile prova della scorsa settimana.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Giuntoli : 'Ecco come giocherà il Napoli Questa sera' : Cristiano Giuntoli , ds del Napoli , ha parlato a Sky Sport : 'Scelte di formazione? Non mi sorprendono, ne abbiamo parlato in settimana. Ancelotti vuole una fase offensiva con un 3-5-1-1 e la fase difensiva con un 4-4-1-1. Non si può fallire, c'è tanta ...

NBA - Questa sera LeBron James debutta allo Staples : che attesa a Los Angeles! : LeBron James si appresta a calcare per la prima volta il parquet dello Staples con la maglia gialloviola dei Lakers Prima uscita davanti al pubblico amico dello Staples Center per LeBron James con la maglia dei Lakers: questa notte il campione Nba scenderà iin campo sul parquet di Los Angeles in un match pre-season contro i Nuggets. L’ex stella dei Cavaliers ha fatto il suo debutto con la franchigia californiana domenica in un ...

Zurich Film Festival al via Questa sera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Inter-Fiorentina annullata squalifica di Luciano Spalletti. Questa sera in panchina : Luciano Spalletti sarà regolarmente in panchina Questa sera nel match di San Siro contro la Fiorentina che apre la sesta giornata di Serie A. E' stato infatti accolto il ricorso presentato dall'Inter ...

mediaset - retequattro R4 * ' QUARTA REPUBBLICA ' : Questa sera TRA GLI OSPITI MATTEO SALVINI - MASSIMO GARAVAGLIA E LUIGI DE MAGISTRIS - ORE ... : Ma non solo economia, anche politica, con decreto sicurezza e immigrazione. Tra gli OSPITI: il Ministro dell'interno MATTEO SALVINI, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze MASSIMO GARAVAGLIA, ...

mediaset - canale5 * ' striscia la notizia ' : ' Questa sera A STRISCIA LA NOTIZIA il PRIMO TAPIRO D'ORO DELLA STAGIONE A ROCCO CASALINO PER ... : ... , dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui il portavoce del premier Conte minaccia di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non ...