Quegli abusi in sagrestia dopo la scuola | “Ma per i giudici a 14 anni ero consenziente”

fanpage

: Rimuovi il cane dai suoi proprietari, non più abusi I proprietari di questo cane che gli ha salvato la vita grazie… - sosvox_it : Rimuovi il cane dai suoi proprietari, non più abusi I proprietari di questo cane che gli ha salvato la vita grazie… - MauCtz_5s : @comAttiva @Agenzia_Ansa Ad Ostia si sono visti arrestare assessori (tassone) con municipi commissariati per Mafia.… - Noviolenzadonne : @AScannabue Forse non t'è chiaro che la macchina della giustizia è totalmente inadeguata davanti alla questione di… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dai 13 ai 16, Giada, oggi 23enne di Portocannone (Campobasso) è stata vittima dida don Marino Genova, ex parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo. Per idon Marino è colpevole, ma solo per i due mesi precedenti al 14esimo compleanno di Giada, quando sarebbe diventata automaticamente 'consenziente'. Per i successivi duediè stata chiesta l'archiviazione.