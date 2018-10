Quando la cena si paga in follower : Dimentichiamoci i contanti, la carta di credito, il bancomat e persino i bitcoin: la nuova frontiera dei pagamenti saranno i contatti. Sì, avete capito bene: i follower, coloro che ci seguono sui social network ci permetteranno di mangiare. Letteralmente. Per chi segue la filosofia di San Tommaso, «finché non vedo non credo», basta fare un salto a ...

Mattarella - retroscena-Dagospia : le dimissioni anche di Moavero Milanesi - Quando il governo stava per cadere : Bisogna tornare alla convulsa serata in cui è stata varata la manovra in CdM , quando le dimissioni di Giovanni Tria erano davvero a un passo e sarebbero state scongiurate dalla moral suasion di ...

Indovina chi viene a cena torna su Rai 3 : ecco Quando : torna “Indovina chi viene a cena”, il programma dedicato alla salute e agli alimenti condotto da Sabrina Giannini su Rai3: ecco data e anticipazioni Alimentazione, ambiente, animali e tanto altro. Tutto pronto per la terza edizione di “Indovina chi viene a cena“, il programma di informazione condotto da Sabrina Giannini nella fascia di prime access time di Rai3. ecco le anticipazioni e quando inizia. Indovina chi viene a ...

Retroscena Ronaldo – La clamorosa rivelazione di Ferdinand : “Quando si arrabbia morde le cose” : Le rivelazioni di Rio Ferdinand su Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione di ieri durante Valencia-Juventus Serata amarissima per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus è stato espulso al suo esordio in Champions League con la maglia bianconera dopo 29 minuti di gioco per un episodio con Murillo. Cristiano Ronaldo sembra aver tirato i capelli al suo avversario e per lui non c’è stato scampo: rosso ...

Senderos - il retroscena : “Attacchi di panico Quando affrontava Drogba”/ Gallas rivela ”terrorizzato da Didier” : Senderos, il retroscena: “Attacchi di panico quando affrontava Drogba”. L'ex compagno ai tempi dell'Arsenal William Gallas rivela: ”terrorizzato da Didier”(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:26:00 GMT)

F1 - Nicolas Todt e quel retroscena su Leclerc : “Quando l’ho conosciuto stava per smettere…” : Il manager di Leclerc ha raccontato a grandi linee la carriera di Leclerc, svelando un piccolo retroscena Orgoglio e soddisfazione, sono i sentimenti provati in questa settimana da Nicolas Todt, dopo l’annuncio del passaggio di Charles Leclerc alla Ferrari. Photo4/LaPresse Il manager del monegasco sognava questo momento da tanti anni, da quel primo incontro avvenuto tra i due grazie al compianto Jules Bianchi, che apparecchiò il ...

“Quando Ibrahimovic gettò gattuso nella… spazzatura” : il pazzesco retroscena dallo spogliatoio del Milan : L’ex giocatore del Milan, Urby Emanuelson, ha svelato un curioso retrosena di spogliatoio che coinvolge: Ibrahimovic, gattuso e un cassonetto della spazzatura! La straripante personalità di Zlatan Ibrahimovic è nota a tutti. Non è di certo un mistero che l’attaccante svedese sia un giocatore carismatico, in grado di farsi rispettare e di dettare legge nello spogliatoio. E dove non arriva la sua personalità, arrivano i ...

Il retroscena : Quando Cristiano Ronaldo fu vicinissimo al Parma... : Cristiano Ronaldo è stato vicino all'approdo al Parma, ben prima della sua era allo United e successivamente al Real Madrid Cristiano Ronaldo è arrivato in Serie A durante questa calda estate di ...

Il retroscena : Quando Cristiano Ronaldo fu vicinissimo al Parma… : Cristiano Ronaldo è stato vicino all’approdo al Parma, ben prima della sua era allo United e successivamente al Real Madrid Cristiano Ronaldo è arrivato in Serie A durante questa calda estate di calciomercato, ma più volte è stato vicino all’approdo nel nostro campionato. Luciano Moggi ha raccontato come è stato ad un passo dall’accordo ai tempi della Juventus, ma anche il Parma è stato vicinissimo al colpaccio. Stiamo ...

Retroscena Lotito-Inzaghi : Quando è nata la tensione? : Secondo il Corriere dello Sport, le tensioni tra il tecnico ed il Presidente sarebbero iniziate a seguito di divergenze sul recupero dei giocatori durante il ritiro tedesco. Da quel momento sono ...

ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI STANNO INSIEME? / Foto - beccati a cena : "Quando l'abbiamo vista è scappata" : ANDREAS MULLER e VERONICA PEPARINI STANNO INSIEME? Il ballerino e la maestra di Amici beccati a cena insieme. Scoccata la scintilla tra i due? La testimonianza di un fan(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 22:25:00 GMT)