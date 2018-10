Pulizia del colon | benefici e controindicazioni

I romani bocciano mezzi pubblici - raccolta rifiuti e Pulizia delle strade : rifiuti e trasporti prendono il voto peggiore ma la maggior parte dei 18 servizi essenziali di Roma, dalla mobilita' al verde, sono insufficienti, secondo il giudizio dei cittadini. I dati emergono ...

Caserta - rifiuta la Pulizia del parabrezza e viene aggredita dal lavavetri : Si sarebbe consumato nei giorni scorsi un altro spiacevole episodio [VIDEO] tra le strade della regione Campania, precisamente a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, dove un lavavetri avrebbe aggredito una ragazza che si trovava da sola al volante della propria automobile perché quest'ultima avrebbe rifiutato di farsi lavare il parabrezza. Secondo quanto riferiscono i media locali, Internapoli e CronacaCaserta.it, lo sgradevole evento ...

Roma : Maxi-Operazione Pulizia mercato di Via delle Cave Ardeatine : Roma – E’ di questa mattina una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale con agenti del Pics (Pronto intervento Centro storico), del Gruppo Centro (ex Trevi) e del commissariato Celio della Polizia di Stato al mercatino in Via delle Cave Ardeatine. Nel corso dell’intervento, iniziato alle 3.00, sono state identificate e controllate 16 persone, alcune con precedenti penali. Notificati 6 daspo a cittadini di ...

"Giunta - batti i pugni sulla Pulizia della città" : Riceviamo e pubblichiamo. Sebbene riteniamo ormai quasi privo di senso utile alla risoluzione della criticità segnalare le varie inadempienze, che molti cittadini ci documentano quotidianamente con ...

Sorrento - il ministro dell'Ambiente Costa alla Pulizia dei fondali di Marina Grande : La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...

Una tartaruga è per sempre : la sfida green per la Giornata Internazionale per la Pulizia delle coste : A sostegno del World Cleanup Day istituito da Let’s Do It! Foundation, SodaStream International LTD. lancia la sfida: partecipare attivamente alla Giornata Internazionale per la pulizia delle coste in programma sabato 15 settembre 2018 e regalarsi una tartaruga marina tatuata per sempre sulla pelle – omaggio di SodaStream. I partecipanti sono invitati a raccontare la loro storia, spiegando perché la lotta contro le bottiglie di plastica ...

Pulizia dei canaloni prima delle piogge a Pozzallo : In vista dell'arrivo delle piogge a Pozzallo sono stati effettuati i lavori di Pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche.

Perugia - esplode un prodotto per la Pulizia del bagno : 32enne muore ustionata : Una donna di 32 anni di Perugia è morta per le ustioni e le lesioni riportate in seguito ad un incidente domestico: stava pulendo il bagno quando del liquido infiammabile ha originato una vera e propria esplosione. Travolta dalle fiamme, per cercare riparo si è gettata giù dalla finestra dell'appartamento.Continua a leggere

Esplode un prodotto per la Pulizia del bagno - donna di 32 anni muore ustionata : E' morta nella notte tra venerdì e sabato, al centro Grandi Ustionati di Cesena, la ragazza di 32 anni che lo scorso 13 agosto era rimasta gravemente ferita dalle fiamme all'interno...

Pulizia scuole - Gallo (M5s) : “Fine appalti - assumeremo 12mila bidelli”. Ma la Cgil : “Dal ministero nessuna rassicurazione” : Basta appalti a società esterne per i servizi di Pulizia e manutenzione delle scuole. Dopo il bando Consip truccato dai Consorzi, il durissimo parere dell’Anac e le continue proroghe del governo, il deputato cinquestelle Luigi Gallo annuncia che sarà lo Stato “ad assumere più di 12mila bidelli“. “Il M5s insieme alla Lega ha depositato la risoluzione che permetterà tutto questo in pochi mesi”, ha detto il presidente della ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Bene il bando della Regione per la Pulizia dei canali” : “Bene lo stanziamento di tre milioni di euro dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali, con il ripristino di cigli spondali, argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e con la loro sistemazione”. Così il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, in merito all’annuncio della Regione Puglia di un bando per tre ...