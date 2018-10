Pronostico Lituania vs Romania | UEFA Nations League 11-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)-2019, Lega C Gruppo 4, 3^ giornata,di, giovedì 11 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., giovedì 11 ottobre. Ottenere il secondo posto sperando in un passo falso di Montenegro o Serbia. E’ questo l’obiettivo dellaospite dellaper il match valido per la terza giornata didella partita.Come arrivano?Per laguidata dal ct Edgaras Jankauskas si tratta di una sorta di ultima spiaggia per sperare nella qualificazione. Quest’anno gli unici due successi sono stati ottenuti con avversari non irresistibili come Sri Lanka e Armenia, mentre i gol subiti sono stati 15 in otto partite. I tifosi lituani si aspettano molto dalle qualità di Fedor Chernykh (Dinamo Mosca) e Arturas Zulpa (Tobol ...