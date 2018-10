Profumo | Leonardo ha 70 anni | orgogliosi

Sicurezza : Profumo - Leonardo - - collaborazione con la Nato conferma nostre competenze cyber : "Noi cerchiamo di capire come evolverà questo mondo, cerchiamo di guardare avanti e nel nostro stand trovate delle applicazioni che possono essere importanti in futuro", ha spiegato Profumo . "...

Leonardo si aggiudica (con Boeing) maxi-commessa Usa. Profumo esulta - elogi dal Governo : Dopo essere stati la causa del crollo in borsa dello scorso novembre, sono di nuovo gli elicotteri a riportare in quota il gruppo Leonardo. La società controllata dal Tesoro ha vinto, in collaborazione con Boeing, la gara per la fornitura di 84 MH-139 (basati sull'AW139 di Leonardo) all'U.S. Air Force, per la sostituzione della flotta di UH-1N "Huey", gli elicotteri simbolo della guerra del Vietnam. Una commessa da 2,4 miliardi di dollari ...