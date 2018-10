Proclamato sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre verrà effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST) e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in modo ...

Tpl : lunedì sciopero di 4 ore Proclamato per parziale pagamento stipendi : Roma – Lunedi’ 17 settembre linee di bus periferiche saranno a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione e’ stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per protestare contro il parziale pagamento degli stipendi. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Tpl: lunedì ...