Processo strage del bus | Di Maio | «Autostrade | Castellucci a casa»

Strage via d'Amelio - Processo per 3 poliziotti. Fiammetta Borsellino : "Chi sa parli" : Rinviati a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati del depistaggio delle indagini sulla Strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Secondo l'accusa avrebbero creato ad hoc pentiti e suggerito una falsa ricostruzione.