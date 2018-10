Probabili formazioni Polonia-Portogallo | Uefa Nations League 11-10-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Allo stadio Slaski di Chorzow laospita ilcapolista del Gruppo 3 della Lega di. Girone di particolare interesse perché è lo stesso dell’Italia, che deve sperare in un pareggio per non rischiare l’ultimo posto e conseguente retrocessione. I lusitani sono in testa con 3 punti e con una vittoria allungherebbero a cinque i punti di divario sui polacchi e sugli azzurri, chiudendo virtualmente il girone. Ma la nazionale di Fernando Santos dovrà ancora fare a meno di Cristiano Ronaldo, che a questo punto non indosserà la maglia delalmeno fino al 2019 vista la probabile assenza anche per le partite di novembre. Tra i convocati dellac’è anche Piatek, l’attaccante che in questo momento ha gli occhi addosso puntati dall’intero continente.I precedenti raccontano di tre pareggi consecutivi, ultimo l’1-1 nel 2016, risolto poi a i calci ...