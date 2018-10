Primo negozio smartphone Honor in Italia il 13 ottobre | sconto anche online sabato e

Uniqlo - sponsor di Roger Federer - inaugura il suo Primo negozio in Italia : luogo - data e orario d’apertura : Uniqlo, brand giapponese che griffa l’abbigliamento sportivo di Roger Federer, è pronto ad aprire il suo primo punto vendita in Italia Buone notizie per i fan Italiani di Roger Federer! Uniqlo, sponsor del tennista svizzero, ha annunciato la prossima apertura del suo primo punto vendita in Italia. Il negozio verrà aperto a Milano, all’indirizzo Piazza Cordusio 2, avrà 3 piani al suo interno per una grandezza totale di 2500 ...

Quando e dove aprirà il Primo negozio di Uniqlo in Italia : Il primo negozio in Italia di Uniqlo – l’azienda di fast fashion giapponese con capi casual ed essenziali – aprirà in piazza Cordusio 2 a Milano – non lontano dal primo Starubcks Italiano – sabato 6 aprile 2019, alle sei del The post Quando e dove aprirà il primo negozio di Uniqlo in Italia appeared first on Il Post.

Basket - l'Nba apre a Milano il suo Primo negozio in Europa : Il megastore per i fan della pallacanestro americana sarà inaugurato in Galleria Passarella, vicino al Duomo

Liquorificio Morelli apre a Castagneto il Primo negozio monomarca : L'antica grapperia di Forcoli, che è presente in Valdera da oltre un secolo, ha una posizione strategica in Toscana e punta a crescere

Il Primo negozio IKEA in India : Apre oggi, ma ci sono voluti sei anni di lavoro per capire come adattarlo al mercato Indiano: tra le altre cose, offrirà più cucchiai che coltelli The post Il primo negozio IKEA in India appeared first on Il Post.