Presto nuovi singoli di Ariana Grande | ma l’era Sweetener non è finita | “Sono molto

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)arriverà il video di Breathin, ma anchedi: la popstar non ha intenzione di abbandonare al suo destino l'album, lanciato lo scorso agosto ma poco promosso a causa dei suoi problemi personali, visto che attualmente ha preso un periodo di pausa dalle scene dopo il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller.Laperò non ha smesso di dedicarsi alla musica ed è anche tornata in studio di registrazione per inciderebrani, per il suo quinto album di inediti che potrebbe pubblicare a stretto giro.La popstar ha spiegato ai fan che prevede di pubblicare canzoni inedite, senza per questo interrompere il naturale ciclo dell'albumda cui al momento sono stati tratti treufficiali, l'apripista No Tears Left To Cry, God Is A Woman e Breathin, quest'ultima scelta dopo ilsuccesso spontaneo ...