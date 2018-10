Presentata la XX della scuola a cinema e VI edizione Premio Branda - Cinema e creatività

AEA - all'aeroporto di Bergamo Presentata l'Accademia per formare tecnici della manutenzione : presentata a Bergamo la prima accademia di alta formazione per tecnici aeronautici. Si chiama Aircraft Engineering Academy , AEA , e nasce dalla sinergia tra Seas - South East Aviation Services, che ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...