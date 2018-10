Preseason NBA – Successo all’overtime per i Thunder sui Bucks | Clippers ok contro i

Nba Preseason - colpo Suns - Warriors k.o.. Oladipo abbatte Cleveland : I Phoenix Suns non si lasciano distrarre dalle vicende societarie e piazzano un bel colpo andando a vincere in casa dei Warriors , 117-109, , con un'altra prestazione convincente di DeAndre Ayton , 18 ...

Preseason NBA “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Phoenix batte Golden State - Wizards e Pacers ok : Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-117 Sei falli in attacco fischiati contro gli Warriors in poco più di un tempo. Questa la ragione che ha fatto imbestialire Steve Kerr, espulso a inizio terzo ...

Preseason NBA – Warriors ko contro i Suns - bene Washington e Miami : Charlotte stende Chicago : Spettacolo ed emozioni nella notte per le gare della Preseason Nba, sconfitta per Golden State contro i Suns mentre sorridono Washington e Miami Sei gare e tante emozioni nella Preseason Nba, che non smette di regalare spettacolo e colpi di scena. Quello più eclatante arriva dalla Oracle Arena, dove i Golden State Warriors cedono il passo a Phoenix. I Suns si impongono con il punteggio di 109-117, mettendo in mostra una prestazione ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Spurs ko contro i Rockets - vincono Bucks e Thunder : Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 107-125 Sembra strano ma nel 2018 e in una delle leghe più tecnologiche e avanzate del mondo una partita può essere giocata senza che nessuno riesca a ...

Preseason NBA : Utah batte Porland - ancora male i Timberwolves : Preseason NBA, Minnesota crolla sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo, Jazz trascinati ancora da Mitchell Preseason NBA, continua il momentaccio di Minnesota. In casa Timberwolves si sta pensando forse più al caso Butler che a preparare al meglio la nuova stagione. Una Preseason non certo esaltante per Wiggins e soci, sconfitti anche questa notte contro i Bucks di un super Giannis Antetokounmpo, autore di 21 punti e 10 rimbalzi in soli 27 ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

Preseason NBA – I Knicks ne vincono tre su tre - Durant e Thompson non danno scampo ai Kings : Knicks, Warriors e Sprurs danno spettacolo nella notte della Preseason NBA: Kevin Durant e Klay Thompson fanno sprofondare i Sacramento Kings Le partite della Preseason NBA hanno regalato spettacolo anche questa notte. Prima che il campionato inizi, i campioni oltreoceano ci deliziano ugualmente con le loro giocate in attesa di sfidarsi per il titolo che vale una stagione intera. Nel match New York Knicks-New Orleans Pelicans, la squadra ...

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

Nba Preseason - Ingram strega LeBron e i Lakers : Mentre da Boston arriva la notizia che fa felici i tifosi dei Celtics , Kyrie Irving confessa che rinnoverà con la leggendaria franchigia del Massachusetts , e spegne i sogni delle tante future ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

Preseason NBA – James trascina i Lakers contro Sacramento - ok Indiana al cospetto dei Rockets : I Lakers di LeBron Jame stendono Sacramento al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni, vittoria anche per Indiana contro Houston Non sono mancate le emozioni nelle due gare di presason Nba che hanno caratterizzato la notte italiana, nel corso della quale Lakers e Indiana fanno la parte del leone contro Sacramento e Houston. Ottima la prestazione dei giallo-viola che, trascinati da LeBron James, non danno scampo ai Sacramento ...

NBA - Danilo Gallinari è tornato : 'Sto bene - posso giocare tutte le partite di Preseason' : un Danilo Gallinari contento e sereno quello che ha parlato dopo l'ottima prestazione in preseason contro i Minnesota Timberwolves. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "L'obiettivo soprattutto era giocare meglio rispetto alla prima partita e mostrare che c'è un miglioramento ogni volta che scendiamo in campo. Stasera abbiamo fatto, abbiamo giocato bene per la ...