Premier League | commento ' al femminile' | l' ultima idea di Amazon

La Premier League regala spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Premier League - 8a giornata : City - Liverpool e Chelsea al comando : Reds e Citizens non vanno oltre lo 0-0, Mahrez fallisce un rigore nel finale per gli uomini di Guardiola, mentre il Chelsea supera 3-0 il Southampton. Tutte e tre sono al primo posto con 20 punti.

Premier League - lite Mahrez-Jesus : ... e ha elogiato lo stesso la prestazione della squadra in casa di quella che lui ha definito la miglior squadra al mondo in questo momento. Al termine della partita è arrivato anche il commento di ...

Premier League : Guardiola - Sarri e Klopp simboli di un campionato mai così equilibrato : Manchester City, Chelsea e Liverpool davanti, Arsenal e Tottenham subito dietro. Manca solo il Manchester United

Premier League - cinquina Arsenal in casa del Fulham : TORINO - Dopo le sette gare giocate fra venerdì e sabato, la Premier League chiude col botto nella giornata odierna. Il programma prevede, ad eccezione del Tottenham vittorioso col Cardiff , tutte le ...

Premier League - Manchester United - Newcastle 3-2 - Mourinho è salvo? : Mourinho doveva vincere contro il Newcastle per scacciare l'ombra di Zidane . Il Mirror in settimana lo aveva già dato per uscente, con o senza i tre punti. Il portoghese, dopo una settimana ...

Premier League : i risultati dell'ottava giornata : TOTTENHAM-CARDIFF 1-0 8' Dier Dopo la sconfitta europea contro il Barcellona, gli Spurs tornano a vincere. A decidere la sfida con il Cardiff il gol dopo 8' di Eric Dier , bravo a sfruttare un ...

