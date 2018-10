Porte aperte alla Tenuta dello Scompiglio con la ' XIV Giornata Del Contemporaneo'

Foligno festeggia i 'primi piatti' d'Italia : Porte aperte ai villaggi del gusto con un omaggio alle donne della cucina : Il programma, con prodotti e tradizioni da tutta Italia, è ricco e 'goloso' tra spettacoli, ottimo cibo, cultura, arte e intrattenimento per grandi e piccoli. La manifestazione arriva alla ventesima ...

Quiliano - 'Giornata a Porte aperte' nella Scuola Civica di Musica : Il Comune di Quiliano e la Scuola Civica di Musica invitano la cittadinanza alla Giornata a Porte Aperte di sabato 29 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in via Valleggia Superiore , c/o ...

Venerdì 28 settembre : Porte aperte al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano : - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Venerdì 28 settembre, in occasione della Notte europea dei ricercatori, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano propone Open ...

Neuromed - Porte aperte ai primi studenti : al via la Settimana della Scienza - : Un viaggio nel tempo attraverso antiche idee, antiche sfide, per arrivare alle grandi domande del presente, fino al futuro che la Scienza sta disegnando. Rappresentato dalla De Lorean, l'...

Notte dei ricercatori - B-Future : da domani Porte aperte nei centri Neuromed per un viaggio tra passato - presente e futuro - : B-Future è promosso dalla Fondazione e dall'IRCCS Neuromed in collaborazione con Rete degli IRCCS delle neuroscienze, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, Università di Scienza e Tecnologia di ...

Perez - Porte aperte a Cristiano Ronaldo : 'Il Real Madrid sarà per sempre casa tua' : SQUADRA - 'I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista ...

Olimpiadi : Rizzotto - tridente soluzione migliore - Porte aperte a Torino : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - “La soluzione del tridente, come ha sempre ribadito il nostro presidente Luca Zaia, era e resta la migliore: è per questo che, giustamente, la porta per Torino deve rimanere aperta fino all’ultimo secondo utile”. E’ questa la posizione di Silvia Rizzotto, presidente de

T-Roc 1.6 TDI : doppio Porte aperte per il lancio : Un doppio appuntamento accoglie sul mercato italiano la T-Roc equipaggiata con l’1.6 TDI SCR da 115 CV, un motore capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi e costi di gestione ridotti. L’1.6 TDI trova la sua collocazione perfetta nel cofano del primo crossover compatto della Volkswagen, un modello che sfoggia uno stile carismatico e […] L'articolo T-Roc 1.6 TDI: doppio porte aperte per il lancio sembra essere il ...

Volkswagen : doppio Porte aperte per scoprire T-Roc 1.6 TDI : Appuntamento nelle Concessionarie Volkswagen il 22-23 e il 29-30 settembre. In promozione da 25.500 Euro o da 199 Euro/mese...

Lavoro - 'Rai Porte aperte' : tirocini in azienda per studenti universitari : Ogni anno, la Rai offre la possibilita' a 150 studenti universitari di svolgere uno stage presso i propri uffici aziendali. Si tratta di esperienze formative, della durata massima di tre mesi, che consentono ai partecipanti di comprendere concretamente come funziona la più grande azienda televisiva del nostro Paese. Il programma 'Rai porte aperte' Questa iniziativa si svolge nell'ambito del progetto Rai porte aperte: un programma che permette a ...

Formula 1 - GP Singapore. Arrivabene : 'Leclerc scelta per il futuro Ferrari. Schumi Jr - Porte sempre aperte' : ... , per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia , Sebastian Vettel , "Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher , figlio del 7 volte campione del mondo e che ...

Domenica 16 settembre "Porte Aperte" ai Pratoni del Vivaro - : Inoltre, a cura delle associazioni locali, si svolgeranno spettacoli teatrali e di danza. " Sono particolarmente soddisfatto di festeggiare questa giornata nazionale " dichiara il Presidente della ...

US ACLI ROMA : Il 15 settembre ‘Porte aperte’ alla piscina ‘Fabio Gori’ di Corviale : ROMA – Sabato prossimo, 15 settembre 2018, anche la piscina Comunale Fabio Gori, via dei Rinuccini 75, in zona Corviale a ROMA, aderirà alla prima edizione della Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” promossa dall’Unione Sportiva delle ACLI. Il 15 settembre, dunque, alla piscina “Fabio Gori”, gestita dall’US ACLI ROMA – uno dei luoghi simbolo nella Capitale dell’integrazione attraverso ...