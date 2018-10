Ponte | mancano 45 mln cassa deroga Pmi

Ponte MORANDI - ANTITRUST : “OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE”/ Decreto Genova - Bucci “mancano 140 milioni” : Genova , ricostruzione PONTE MORANDI : ANTITRUST dà ragione al Governo, "ok ad ESCLUSIONE di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Genova - pronto il decreto per il Ponte Morandi : ma non mancano le polemiche : Il rimpallo ha esacerbato il clima di tensione già esistente tra il ministero dell'Economia e l'anima politica del governo pentaleghista. In realtà, il dubbio sulle coperture resta, ma verranno ...