Ponte Genova | Di Maio | in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate

"Rischio infiltrazioni" - allarme Cantone su Ponte Genova : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Rischio di infiltrazioni mafiose. E' l'allarme lanciato sul decreto per Genova dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, in audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti. "Vorrei segnalare una lacuna, che sarà frutto

Crollo Ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il Ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 ottobre : Con la scusa del Ponte - i potenti di Genova battono cassa per sé : Il dossier I poteri genovesi all’assalto della diligenza (leggi decreto) Soldi – Le stime sul calo del traffico si sono rivelate eccessive (-20% anziché -35%) così come le richieste per le infrastrutture portuali di Andrea Moizo L’Armata Brancaleone di Marco Travaglio Quando vai alla guerra, prima studi il nemico, poi ti guardi intorno in cerca di alleati, infine prepari le armi più efficaci per vincere. Oppure ti vedi L’Armata ...

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Genova - il comitato degli sfollati : Il governo sbaglia - anche Autostrade per rifare il Ponte : E sul decreto ribadiscono che non sono presenti 'Le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze, rischiamo di star fuori casa per anni'. Sul luogo del crollo oggi la visita della nazionale di ...

La Nazionale a Genova sotto al Ponte Morandi. Mancini : "Momento di fortissima emozione" : Gli azzurri, che mercoledì affronteranno l'Ucraina a Marassi, depongono una corona di fiori sul luogo della tragedia. Il ct: "È pazzesco quello che è successo"

