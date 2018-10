Polizia | Salvini tra selfie e mitragliette al quarantesimo anniversario dei Nocs

Migranti : Salvini - richiedenti asilo hanno aggredito Polizia - pacchia finita : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Ieri, in provincia di Foggia, una pattuglia della Polizia è stata aggredita a calci e pugni da un gruppo di richiedenti asilo per un semplice controllo ad un 26enne gambiano, in Italia per motivi umanitari, che non si era fermato al posto di blocco. Questo signore è stato

Salvini e Mattarella si stringono la mano alla festa della Polizia : La festa della Polizia ha visto tra gli invitati il presidente Mattarella e il ministro Salvini “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Ostia dove si tiene la celebrazione per i 50 anni della fondazione dell’associazione nazionale Polizia di Stato, applaudito dalla gente seduta sugli spalti. All’evento partecipa anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il Capo dello Stato e il ministro degli ...

Ritocco azzurro per Salvini : "Più Polizia nel decreto" : Al ministro dell'Economia Tria, il responsabile del dipartimento di politica economica del partito, Renato Brunetta, dice che 'i conti non tornano: l'obiettivo all'1,6% di crescita per il 2019 non ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Polizia - Salvini : piano straordinario assunzioni e dotazioni : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Festa della Polizia - Salvini a Ostia : 'Avete il diritto di essere un Comune a se stante' : Applausi, selfie e strette di mano per il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a Ostia per i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale polizia di stato. '...

Salvini annuncia un piano straordinario di assunzioni nella Polizia : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Stop ai tagli e più assunzioni : così Salvini potenzia la Polizia : Meno tagli e più agenti. È il piano di Matteo Salvini per potenziare la polizia e rafforzare in particolare quelle specialità finora più toccate proprio dalle sforbiciate dello Stato centrale. 'Tutte ...

Salvini : "Stop tagli e nuove assunzioni in Polizia" : "Tutte le 106 questure italiane verranno riordinate e potenziate e abbiamo bloccato la chiusura degli uffici della Polizia Ferroviaria, Postale e Stradale. A differenza del governo precedente, che ...

Fontivegge - Prisco chiede a ministro Salvini posto fisso di Polizia e reparto mobile nel quartiere della stazione : In seguito al drammatico episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi quando un uomo è stato ucciso a coltellate in un piazzale di via Mario Angeloni l'esponente di Fratelli d'Italia chiede al ...

La Polizia sta cercando profughi che denuncino il ministro - Salvini : 'Siamo alle comiche' : Matteo Salvini e il dibattito mediatico sulla Diciotti continuano a creare scalpore. L'ultima notizia in circolo riguarda il tentativo delle forze dell'ordine palermitane di cercare i profughi della Diciotti per farli costituire parte civile nell’indagine per sequestro di persona contro il leader della Lega Salvini. Dopo lo screening della Procura di Agrigento e la denuncia di chi giornalmente si occupa di migranti, come ad esempio ...

Salvini - “Hotel House sistemato o abbattiamo con ruspe”/ Ultime notizie video : 295 interventi Polizia nel 2018 : Salvini nel grattacielo multietnico di Porto Recanati “Sistemare o abbattere”. Ultime notizie, il ministro dell'interno ha aggiunto “Servono le ruspe qui"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:19:00 GMT)