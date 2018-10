Politica | Milano | alla Fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su L' Europa in un mondo

Politica : Pivetti apre sede Italia Madre a Milano - ripartiamo da territorio : Milano , 28 set. (AdnKronos) - Irene Pivetti apre a Milano una nuova sede Politica di Italia Madre , il partito presentato lo scorso 27 maggio a Roma, in occasione dell'Assemblea generale delle cooperative. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 2 ottobre. "Sono molto felice -dice l'ex presidente

Odissea nella neve : dopo il ritiro di Torino spinte diverse della Politica. Asse Milano-Cortina o tornare a tre? : Dai governatori di Piemonte e Veneto appello alla sindaca Appendino per un ripensamento ma lei, per ora, non cambia idea: 'è mancata la chiarezza, un errore pensare alle tre sedi' -