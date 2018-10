eurogamer

: Pokémon GO: arriva la quarta generazione di Sinnoh, nel trailer c’è anche Giratina Pokémon GO quarta generazione i… - grifoorg : Pokémon GO: arriva la quarta generazione di Sinnoh, nel trailer c’è anche Giratina Pokémon GO quarta generazione i… - Eurogamer_it : Pokémon GO: la quarta generazione di Pokémon di Sinnoh 'arriverà presto'. #PokemonGO - TheBigMagician : RT @HDblog: Pokémon GO: confermata la quarta generazione e bilanciamento del gameplay -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Niantic e TheCompany hanno recentemente annunciato che ladi, quella nativa della regione di, "" inGO accompagnata da una lunga serie di novità, che apprestiamo a trattare all'interno di questa notizia.Come riporta infatti VG24/7, gli sviluppatori hanno anticipato di voler intervenire pesantemente sul bilanciamento del gioco per prepararlo al meglio all'arrivo della nuovadi creature. Le modifiche, frutto del feedback dei giocatori, miglioreranno secondo il team l'esperienza di questi ultimi alle prese conGO.Tra le novità più interessanti troviamo una maggiore varietà diche appariranno nei parchi e nelle riserve naturali, e un minore effetto del tempo atmosferico sulla probabilità di spawn di determinati. Ma non solo, anche le statistiche delle creature in battaglia subiranno una ...