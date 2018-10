Podcast | le migliori app per cercarli e ascoltarli

wired

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ormai è storia: a inventare ifurono il VJ Adam Curry e lo sviluppatore Dave Winer, che nei primi anni 2000 crearono iPodder, un programmino che permetteva di scaricare automaticamente le trasmissioni radio internet sull’iPod. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. E l’idea di trasmissioni audio diffuse via Internet, scaricabili e archiviabili nel lettore mp3 o nello smartphone ha fluttuato come tutte le mode tecnologiche, fino a vivere una seconda giovinezza, proprio quando sembrava destinata all’oblio. Oggi inon solo sono vivi e vegeti, ma in paesi come gli Usa dettano anche l’agenda della politica, come ha raccontato qualche tempo fa The Guardian in “Pod Save America”. E anche le serie tv vi attingono: Homecoming, la nuova produzione di Amazon Prime Video con Julia Roberts è stata ispirata da unmolto popolare, segno che il genere gode di ottima ...