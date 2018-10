Playstation 5 | Sony ne conferma lo sviluppo | ma non il nome

Playstation 5 : Sony conferma lo sviluppo/ Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione” : Playstation 5: Sony conferma lo sviluppo. Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione”. La nuova console dovrebbe arrivare non prima del 2020(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:47:00 GMT)

Sony conferma Playstation 5 ma non chiamatela PS5 - per ora : Si torna a parlare di PlayStation 5 e del bisogno di lanciare un hardware di nuova generazione, ma questa volta a farlo è proprio Sony. Di recente infatti sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato proprio al futuro di PlayStation 4, la console della generazione attuale, come tutti ben sanno. Nello stesso articolo era presente una breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, che ha confermato ...

Playstation Plus : Sony rivela a sorpresa i giochi gratuiti di novembre : No non avete letto male e no non abbiamo preso un abbaglio, stiamo effettivamente parlando dei giochi gratuiti che gli abbonati al PlayStation Plus otterranno nel mese di novembre, o almeno di parte di quei giochi.Come segnalato da Eurogamer.net, su PlayStation.com è comparsa una immagine piuttosto chiara che rivela due titoli che fanno parte della line-up del prossimo mese, entrambi per PS4:Due riedizioni ma in entrambi i casi riedizioni ...

Sony chiuderà presto i server su PS3 di Warhawk - Twisted Metal e Playstation All-Stars : Nel lungo processo che sta portando Sony a presentare la PlayStation di nuova generazione e ad abbandonare PS3, la compagnia ha annunciato oggi che il prossimo 25 ottobre procederà a chiudere i server di tre giochi per la PS3, Warhawk, Twisted Metal e PlayStation All-Stars.Come riporta VG24/7, Twisted Metal e PlayStation All-Stars potranno continuare a essere giocati nelle loro modalità offline, mentre per quanto riguarda Warhawk la chiusura dei ...

Playstation VR : Sony eliminerà il problema del "motion sickness" con una nuova tecnologia : PlayStation VR ha venduto più di 3 milioni di unità in totale, un numero che probabilmente poteva essere più più alto se gli utenti non avessero dovuto affrontare il fastidioso problema del motion sickness durante l'utilizzo. A quanto pare, sembra che Sony possa aver escogitato una soluzione per combattere questo problema, che si spera possa consentire loro di vendere alcune unità in più di PlayStation VR.Come segnala Gamingbolt, Sony ha ...

La tecno-nostalgia conquista anche Sony : torna la prima Playstation 'mini' : anche Sony cede alla tecno-nostalgia. Motivi di cuore e di portafoglio. Il gruppo giapponese riporta in commercio la prima edizione della PlayStation. Sì, quella color ghiaccio, con il logo ...

Sony annuncia ufficialmente Playstation Classic : Nel corso della giornata odierna Sony Interactive Entertainment ha annunciato in via ufficiale la riedizione della sua prima console da gioco, la Playstation, lanciata in Giappone nel 1994, e destinata a diventare il simbolo di una nuova era videoludica. Playstation Classic è il nome di questa rivisitazione in chiave moderna della console la quale, seguendo il trend delle versioni mini di NES e SNES di casa Nintendo, verrà proposta con lo ...

Playstation Classic : è ufficiale la versione mini della prima indimenticabile console Sony : L’effetto nostalgia è un fattore che può spingere le vendite di un particolare prodotto, soprattutto quando tocca i ricordi d’infanzia di milioni di persone. E’ proprio questo elemento alla base di quella che, negli ultimi anni, è diventata a tutti gli effetti una moda nell’industria dell’intrattenimento videoludico, che ha portato alla produzione di riedizioni o veri e propri remake di videogiochi del passato per ...

Playstation Classic - mini console Sony : prezzo - giochi - data d’uscita : Sony cavalca l’onda lunga del retrogaming lanciando la nuova PlayStation Classic, la versione compatta e in miniatura della sua console originale a quasi 25 anni dall’uscita ufficiale sul mercato. La console che ha consacrato definitivamente Sony nel mondo dei videogiochi, quella che più di altre ha contribuito ad un enorme passo avanti grafico per il mondo videoludico e che ha segnato il passaggio definitivo dalle cartucce ai cd-rom, ...

Sony - passione retrogaming : una Playstation Classic per Natale : Dopo Nes e Supernintendo Classic, oltre al progetto di un Sega Mega Drive Mini, arriva il 3 dicembre la versione della PS con 20 giochi precaricati, da Tekken 3 a Final Fantasy VII

