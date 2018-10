Piogge torrenziali su Maiorca | almeno 10 morti e un bimbo disperso

MAIORCA - Piogge torrenziali : 9 MORTI E 200 SFOLLATI/ Ultime notizie - 6 dispersi : gesto di solidarietà di Nadal : MAIORCA, PIOGGE TORRENZIALI: 9 MORTI e 9 dispersi. Video Ultime notizie, turisti britannici tra vittime. Premier Spagna Sanchez: "inondazioni devastanti"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Spagna - Piogge torrenziali a Maiorca : almeno nove morti : L'isola di Maiorca è stata colpita nelle ultime ore da forti piogge torrenziali, che hanno causato almeno nove morti e cinque dispersi. Un'enorme ondata di acqua fangosa ha sommerso la città di Sant ...

Allerta Meteo - forte maltempo sul Mediterraneo : nelle prossime 24-48 ore Piogge torrenziali e alluvioni in Italia - Francia e Spagna [MAPPE] : 1/8 ...

Spagna : Piogge torrenziali a Maiorca - cinque morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - Piogge torrenziali all’isola Maiorca : cinque morti e cinque dispersi. Strade e piazze invase dall’acqua : Almeno cinque persone sono morte a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l’isola nelle ultime ore. Lo riferisce El Pais che parla anche di cinque dispersi. Due delle vittime sono turisti britannici, secondo quanto riferito dal sindaco di Sant Llorenc, il comune più colpito a 60 chilometri da Palma. I video caricati sui social network da alcuni abitanti del posto mostrano le Strade Sant Llorenc invase ...

America centrale : 7 morti per Piogge torrenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo - Piogge torrenziali in America centrale : 7 morti : Le piogge battenti che da tre giorni imperversano su tre Paesi dell’America centrale (Nicaragua, Honduras e El Salvador) hanno causato almeno sette morti ed un disperso, oltre a gravi danni alle infrastrutture e alle coltivazioni. Lo riferiscono oggi la tv ‘all news’ venezuelana, Telesur, e media online della regione. In Nicaragua, l’ondata di Maltempo ha interessato da giovedi’ soprattutto la regione del Pacifico e ...

Maltempo sul Tirreno - Piogge torrenziali tra Lazio e Campania : Roma e Napoli sott’acqua - 100mm nel viterbese [LIVE] : Il Maltempo unisce l’Italia in questo primo Sabato di Ottobre 2018: piove da Nord a Sud un po’ in tutto il Paese, e le precipitazioni più abbondanti si registrano nelle Regioni centrali tirreniche, Lazio e Campania. E’ una giornata tipicamente autunnale: Roma e Napoli sono sott’acqua con temperatura ferma a +19°C in pieno giorno. Nel Lazio sono caduti 95mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 65mm a Viterbo, 57mm a Villa San ...

Allerta Meteo Roma : sarà un weekend di Piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

Maltempo al Sud - Piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Maltempo - Piogge torrenziali in atto al Sud : 165mm sulle Serre in Calabria - 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI] : 1/6 ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : Piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : 1/10 ...