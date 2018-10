Pino | Uomini e Donne Attacca Valentina Ma ce l' hai la dignità? | lei replica

Sci al Pino - i gruppi C maschile e femminile lavorano separati : donne sullo Stelvio e uomini a Formia : Strade separate per i gruppi C, donne al Passo dello Stelvio mentre gli uomini lavoreranno a Formia Strade separate settimana prossima per i due gruppi C dello sci alpino . La squadra femminile si allenerà al Passo dello Stelvio da lunedì 24 a sabato 29 settemrbe con Giulia Di Francesco, Francesca Fanti, Giulia Paventa, Elisa Platino, Giulia Tintorri, Petra Unterholzner e Monica Zanoner insieme all’allenatore responsabile Angelo Weiss ...

Sci alPino - l’Italia prosegue gli allenamenti in Sudamerica. Uomini ok in Argentina - Sofia Goggia si prepara in Cile : La Nazionale Italiana maschili di sci alpino prosegue la propria preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia in vista della Coppa del Mondo. Il meteo però non è molto clemente, piccole nevicate giornaliere hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, slalomgigantisti e velocisti proseguono la propria attività personalizzata. Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini stanno facendo sessioni di velocità insieme a Christof ...