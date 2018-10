Piccini | premiato dal Mancio nel momento più buio

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Ho fatto una cazz..., avevo 38,5 di febbre, ma non l'ho detto all'allenatore. Volevo giocare a tutti i costi, ho stretto i denti, ma alla fine la mia prestazione è stata mediocre". Parole di Cristiano, l'ennesimo volto nuovo della nazionale-cantiere di Mancini. L'episodio risale alla sfida della Liga tra il suo Valencia e il Celta Vigo del 26 settembre. Il laterale destro originario di Firenze, criticato per il modesto inizio di stagione, sceglie di non informare il suo allenatore Marcelino di aver contratto un virus influenzale. Si riempie di paracetamolo e si mette a disposizione, risultando fuori contesto e soprattutto perdendo l'avversario nell'occasione del pareggio della squadra ospite. I tifosi l'hanno messo in croce nonostante l'outing, la stampa in parte l'ha difeso, facendo leva sull'attaccamento alla maglia, il tecnico Marcelino l'ha perdonato. In effetti è stato ...