Piazza Affari in rosso | spread in area 290 Asta BoT | tassi al top da 5 anni

Spread scende sotto quota 300 ma Piazza Affari perde l'1% : Mercati. Mercati sempre molto attenti alla manovra del governo e al susseguirsi di giudizi e prese di posizione. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha cercato di tranquillizzare i mercati, mentre l'asta odierna di Btp annuali ha visto il rendimento salire allo 0,949%, il livello più alto da 5 anni a questa parte. Un ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Piquadro : Protagonista il produttore italiano di pelletteria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,37%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Piazza Affari migliora : Ftse Mib +0 - 3% - spread sotto i 290 punti : Piazza Affari prosegue la seduta in positivo, con il Ftse Mib a +0,3% a 20.119 punti, mentre si allenta la tensione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che scende fino a 289 punti e il ...

Piazza Affari in rialzo - spread in area 290. Asta BoT - tassi al top da 5 anni : Tria conferma le stime di crescita e rassicura i mercati, dopo le critiche di Bankitalia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Male i titoli del lusso sui timori per il rallentamento cinese e con un report di Morgan Stanley. Bene le banche...

Banca Generali su di giri a Piazza Affari : Su di giri il titolo di Banca Generali che mostra una variazione positiva dell'1,73%. A dare una spinta al titolo la raccolta che, nel mese di settembre è stata pari a 310 milioni di euro con un saldo ...

Piazza Affari passa in positivo e sovrasta l'Europa : Piazza Affari passa in positivo a metà seduta sovrastando gli indici europei che sostano sotto la linea di parità. Dopo un avvio in fondo ai listini continentali, la Borsa di Milano aveva azzerato le ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Saras : Ottima performance per la società energetica , che scambia in rialzo del 4,04%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saras evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Autogrill - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Grande giornata per la società attiva nella ristorazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Autogrill ...

Seduta tonica per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 06% - - notevole balzo in avanti per Autogrill : Andamento positivo per l' indice dei servizi di consumo italiano , mentre mostra un andamento debole l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.078,37, in aumento dell'1,06%...

Piazza Affari nervosa - spread sotto 300. Asta BoT - tassi al top da 5 anni : Occhi sempre puntati sui conti pubblici italiani dopo le critiche di Bankitalia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Tria conferma le stime. Male i titoli del lusso sui timori per il rallentamento cinese. Bene Generali dopo gli acquisti di Caltagirone...

Piazza Affari risale la china in un un'Europa in calo : Piazza Affari si riporta sui livelli della vigilia a metà giornata. Dopo un avvio in fondo alle borse europee, la Borsa di Milano risale la china complice lo spread che scende sotto la soglia dei 300 ...

Piazza Affari guardata a vista - atteso avvio in calo con focus su manovra : La posizione del governo potrebbe essere comunicata già in mattinata dal ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa per le 10, potrebbe rendere nota la volontà di ...