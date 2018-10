Piazza Affari guardata a vista | atteso avvio in calo con focus su manovra

Piazza Affari volatile - rimangono alte le tensioni su manovra : Attese per le parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa in mattinata, potrebbe rendere nota la volontà di recepire le indicazioni dell'Upb oppure decidere ...

Piazza Affari parte male e lo spread risale a 304 : Roma, 10 ott., askanews, - Apertura in ribasso per la Borsa di Milano all'indomani della bocciatura della manovra del Governo da parte delle autorità indipendenti, Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio ...

Piazza Affari choc e soprassalto - manovra economica è ruspante : ... ragion per cui, nonostante i proclami di mantenere la barra dritta, i numeri del Documento di economia e finanza dovranno essere cambiati. Dovranno essere meno virtuali e più agganciati all'attuale ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.000 punti (10 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di consolidare il rialzo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 03:26:00 GMT)

Borse - Piazza Affari in ripresa : bene i petroliferi : Nonostante lo spread e il continuo braccio di ferro tra governo e Ue, Milano chiude la seconda seduta della settimana con un...

Brillante l'indice siderurgico a Piazza Affari - +3 - 06% - - slancio per Tenaris : Molto positiva la giornata per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , che sorpassa l' indice EURO STOXX , in lieve salita, con un guadagno di 1,03 punti. Intanto il FTSE Italia Basic Materials ...

Piazza Affari riemerge dal minimo da aprile 2017 grazie al rimbalzo di bancari e BTP. FTSE MIB +1 - 06% : Rivista al ribasso la stima di crescita dell'economia italiana per il 2018 e 2019. Quest'anno il PIL è atteso ora a +1,2%, da +1,5% indicato in precedenza, mentre nel 2019 è visto a +1%, da +1,1%,. ...

Piazza Affari risale sotto spinta titoli oil : ... close a +1,06% per il Ftse Mib, e il mercato che nelle ultime ore di contrattazioni ha puntato sull'arrivo di toni più distesi come auspicato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi ha ...

Borsa : Piazza Affari rimbalza sul finale - +1% - con spread sotto 300 : Nel giorno in cui la discussa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e' approdata alle Commissioni Bilancio delle Camere, il Ftse Mib, al termine di una giornata nervosa sia sull'...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto rialzo : Ftse Mib a +1 - 06% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. chiude ...

Piazza Affari rimbalza con spread sotto 300 punti. Petrolio fa da traino : Prima seduta di recupero per Piazza Affari dopo tre cali consecutivi che hanno comportato un tonfo complessivo del 4,3%. Il Ftse Mib ha chiuso a +1,06% risultando il migliore in Europa. In evidenza le società petrolifere come Eni e Saipem, in risalita molti bancari...

Piazza Affari ritrova il sorriso e si porta in testa all'Europa : La Borsa di Milano torna in pole position in Europa , dopo una giornata sofferta che segue quella da dimenticare della vigilia sull' impennata dello spread oltre i 300 punti . Il differenziale tra il ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Geox : Seduta decisamente positiva per l' azienda delle scarpe che respirano , che tratta in rialzo del 2,05%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Geox evidenzia un andamento più marcato ...

Aeffe in caduta libera a Piazza Affari : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 2,21%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...