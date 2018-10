Piazza Affari crolla sui minimi 2018 Lusso e industriali ko

Borse al tappeto in scia a Wall Street - a Piazza Affari giù il lusso : Raffica di vendite su Moncler , giù anche Ferrari. Hanno invece tentato di resistere alle vendite alcune azioni bancarie. Lo spread ha chiuso sotto i 300 punti, a 296. Euro stabile sopra 1,15 dollari...

Piazza Affari - lo spread chiude in lieve calo a 296 : rendimento decennale 3 - 41% : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 71% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,71% a 19.719 punti. chiude a 295,8 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del ...

Piazza Affari in rosso - spread in area 290. Asta BoT - tassi al top da 5 anni : Tria conferma le stime di crescita e rassicura i mercati, dopo le critiche di Bankitalia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Male i titoli del lusso sui timori per il rallentamento cinese e con un report di Morgan Stanley. Bene le banche...

Spread scende sotto quota 300 ma Piazza Affari perde l'1% : Mercati. Mercati sempre molto attenti alla manovra del governo e al susseguirsi di giudizi e prese di posizione. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha cercato di tranquillizzare i mercati, mentre l'asta odierna di Btp annuali ha visto il rendimento salire allo 0,949%, il livello più alto da 5 anni a questa parte. Un ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Piquadro : Protagonista il produttore italiano di pelletteria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,37%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Piazza Affari migliora : Ftse Mib +0 - 3% - spread sotto i 290 punti : Piazza Affari prosegue la seduta in positivo, con il Ftse Mib a +0,3% a 20.119 punti, mentre si allenta la tensione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che scende fino a 289 punti e il ...

Banca Generali su di giri a Piazza Affari : Su di giri il titolo di Banca Generali che mostra una variazione positiva dell'1,73%. A dare una spinta al titolo la raccolta che, nel mese di settembre è stata pari a 310 milioni di euro con un saldo ...

Piazza Affari passa in positivo e sovrasta l'Europa : Piazza Affari passa in positivo a metà seduta sovrastando gli indici europei che sostano sotto la linea di parità. Dopo un avvio in fondo ai listini continentali, la Borsa di Milano aveva azzerato le ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Saras : Ottima performance per la società energetica , che scambia in rialzo del 4,04%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saras evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Autogrill - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Grande giornata per la società attiva nella ristorazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Autogrill ...

Seduta tonica per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 06% - - notevole balzo in avanti per Autogrill : Andamento positivo per l' indice dei servizi di consumo italiano , mentre mostra un andamento debole l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.078,37, in aumento dell'1,06%...