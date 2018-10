Piano rientro docenti lede diritto degli idonei fantasma | lettera

scuolainforma

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Glidel concorso 2016 non hanno accolto bene le intenzioni del governo di inserire come priorità della scuola ildiper i. In unagiunta alla nostra redazione gli, come amano definirsi, rispondono a Luigi Di Maio. Il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio aveva annunciato dalla Basilicata l’inserimento di questa misura all’interno della prossima Legge di Bilancio. LaGent.mo Ministro Di Maio questa notizia lascia perplessi e delude profondamente tutti noi #secondaria concorso 2016. Tutti i colleghi che ad oggi si definiscono “esiliati” hanno indicato volontariamente la provincia dove assumere il ruolo. Noisecondaria abbiamo superato un durissimo concorso e meritiamo di essere stabilizzati! In molte regioni del sud la situazione è disastrosa! Già nel settembre ...