PESCARA | GIORNATA DELL' INFANZIA CON LA CAMPAGNA ' ' INDIFESA' ' TERRE DES HOMMES

Serie B - risultati della settima giornata : volano PESCARA - Lecce e Brescia : Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B il Lecce espugna il Bentegodi di Verona per 2 a 0 grazie ai gol di La Mantia e Mancosu, ma in particolare va segnalato che c’è una nuova capolista: il Pescara di Bepi Pillon, che batte per 2 a 1 il Benevento di Bucchi. A segno Mancuso per il Pescara nel primo tempo, nella ripresa pareggio con punizione di Alessio Viola e dopo 120 secondi gol di Jose Machin per Pescara. Sale a cinque ...