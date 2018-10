Per Procura di Roma nessuna prova su nesso vaccini e autismo

Anche Per la procura di Roma non c'è nessun legame tra vaccini e autismo : La procura di Roma chiede di archiviare una serie di esposti con i quali si chiedeva di verificare “l’eventuale tossicità dei vaccini” e il “loro collegamento con lo sviluppo di patologie come l’autismo” e la “correttezza delle condotte tenute dai membri delle commissioni come l’Aifa e l’Ema in rela

Lamezia - omicidio plurimo colposo - Procura avvia indagine Per morte madre e figlio : Lamezia TERME , CATANZARO, - La Procura di Lamezia Terme ha avviato un'indagine su quanto avvenuto a San Pietro Lametino, quando un'ondata di acqua e fango ha travolto Stefania Signore ed i figli di 7 ...

Lamezia - bimbo disPerso nel nubifragio : nessuna traccia/ Ultime notizie - madre e figlio morti : procura indaga : Lamezia, bimbo disperso nel nubifragio: nessuna traccia del piccolo di 2 anni. Per la morte della madre e del fratellino la procura ha aperto una inchiesta per omicidio colposo.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Maltempo - alluvione in Calabria : la Procura apre un’indagine Per omicidio colposo : La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso, quando l’onda di un torrente in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava la famiglia, nella zona di San ...

Pedopornografia online : effettuata una Perquisizione in Valle Aosta - Nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia sullo scambio in ... : stata effettuata in Valle d'Aosta una delle perquisizioni disposte, negli scorsi giorni, Nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia sullo scambio di Pedopornografia online. L'"Operazione ...

Tragedia dell'Archivio - salvati tutti i dati della centralina : back up urgente disposto dalla Procura Per evitare di Perdere le tracce di ... : tutti i dati della centralina dell'Archivio di Stato sono stati scaricati e salvati. E' stato eseguito nel pomeriggio di venerdì il back up completo dell'apparecchiatura: un'operazione svolta d'...

##Procuratore Locri : non Perseguiamo modello Riace ma reati fatti : Riace, 3 ott., askanews, - 'Noi non perseguiamo nessun modello. Noi perseguiamo reati che, secondo le nostre risultanze, sono stati commessi dalle persone raggiunte dall'ordinanza del giudice. Qua ...

Il procuratore Pasqualin : “Giovinco può stare nella Nazionale attuale - sfida Per Borriello” : Intervenuto a Palermo in occasione de “La Marsa Football Conference”, il procuratore Claudio Pasqualin ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il cambiamento radicale della sua professione, adesso regolamentata dallo Stato e non più dalla FIGC dopo una battaglia portata avanti per tanto tempo. La figura del procuratore per l’avvocato di Udine “deve far valere la sua posizione, perché sarà sempre mirata al bene ...

MACERATA - PAMELA MASTROPIETRO : LUCA TRAINI - “CHIEDO SCUSA - NO RAZZISMO”/ Procura chiede 12 anni Per sparatoria : sparatoria MACERATA, verso sentenza LUCA TRAINI: "SCUSAte ho sbagliato, volevo giustizia per PAMELA MASTROPIETRO, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:20:00 GMT)

OPerazione 'Contatto' : Procura invoca oltre sette secoli di carcere Per 54 imputati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Crac Banca Etruria - oggi le richieste della Procura Per Bronchi - Fronasari - Berni e Soldini : E' il giorno della requisitoria del Pm. Il giorno in cui la Procura di Arezzo farà le sue richieste in merito ai procedimenti con rito abbreviato per quattro imputati eccellenti: Bronchi, Fornasari, ...

ImPeria - ucciso da cacciatore : Per la procura la vittima 18enne aveva un fucile Foto : Nathan Labolani, il diciottenne di Apricale, ucciso per errore. aveva con sé anche munizioni, ma non era in possesso del porto d’armi. Un testimone: «Ho detto tutto ai carabinieri». L’ipotesi che il ragazzo cacciasse con una delle due squadre nel bosco