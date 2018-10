Per la prima volta una spia cinese è stata estradata negli Stati Uniti per essere

Cassano show alla prima con l’Entella : 3 assist Per FantAntonio : Antonio Cassano protagonista con la maglia dell’Entella anche se per adesso soltanto in un’amichevole: tre assist per il barese Antonio Cassano ha subito dimostrato di poter accendere la luce all’Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando tre assistenze per i compagni di squadra di certo allietati dalla sua presenza. Va detto che ...

Google+ : è possibile recuPerare i dati prima della chiusura : Google ha dato una data termine nella quale verrà definitivamente chiuso il suo fallimentare social network Google+, si parla di agosto 2019 ma la piattaforma, con il costante abbandono degli utenti, è già in uno stato di prematura desolazione.Il colosso di Mountain View ha affermato di aver chiuso la falla che ha causato la fuoriuscita di un ingente traffico di dati privati appartenenti ai suoi utenti ma ormai è troppo tardi.Continue reading ...

Roma : al via domani prima udienza Casamonica Per fatti Roxy bar : Roma – “Inizia domani a Roma la prima udienza del processo contro il clan dei Casamonica per i fatti successi al bar Roxy della Romanina dove lo scorso maggio e’ stata aggredita una ragazza disabile. Libera si costituira’ parte civile del processo e come cittadini responsabili seguiremo le udienze per dire con chiarezza da che parte stare e per sostenere i magistrati nella ricerca della verita’. L’antimafia ...

La FIFA lancia la prima strategia Per la crescita del calcio femminile : La FIFA ha lanciato il primo piano strategico con l'obiettivo di far crescere il calcio femminile sotto diversi aspetti: dalla popolarità alla commercializzazione. L'articolo La FIFA lancia la prima strategia per la crescita del calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per uscire bisogna risolvere enigmi : la prima Escape Room a tema scientifico a Torino : Si chiama "Settimo Mistero", la prima Escape Room scientifica, novità del Festival dell'Innovazione che Settimo Torinese ospita dal 14 al 21 ottobre. L'ha realizzata la società Wesen ed è un vero real game, un luogo chiuso da cui è possibile uscire solo risolvendo alcuni enigmi in un determinato arco di tempo. Ogni Room racconta una storia, ha un mistero da risolvere e i giocatori ne diventano i protagonisti. ...

Accademia Per tecnici aeronautici Nasce a Bergamo la prima d'Italia : Entro il 2037, del resto, saranno necessari nel mondo 754mila manutentori aeronautici. Di questi, solo in Europa 132mila, il 20% in Italia. Uno scenario fotografato dal Pilot&Technician Outlook 2018 ...

BPCO : la prima tripla associazione fissa in formulazione extrafine in un unico inalatore disponibile Per i pazienti italiani : Approvata in Italia la prima tripla associazione fissa extrafine, somministrata in un unico inalatore, indicata per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Frutto della ricerca italiana, il farmaco, a base di beclometasone dipropionato (corticosteroide antinfiammatorio per inalazione – ICS), formoterolo (broncodilatatore beta2-agonista ad azione rapida e a lunga durata – LABA) e glicopirronio (antagonista ...

Teatro Biblioteca Quarticciolo : “Racconti Americani” Per la prima volta a Roma : Roma – Racconti americani, la trilogia ideata dalla compagnia Muta Imago, è presentata per la prima volta insieme il 13 ottobre alle ore 20.00 e il 14 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo; The River in prima nazionale. Il 13 ottobre alle ore 18:30 precede la proiezione, “CONTRO”, una tavola rotonda con Adelaide Cioni, Riccardo Fazi, Cesare Pietroiusti, Christian Raimo. Riflessioni e dialoghi sul conflitto nella vita e ...

Google+ - come recuPerare i propri dati prima della sua chiusura : Giornate di news quasi interamente dedicate a Google, non solo per il suo evento di presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Ne abbiamo parlato giusto ieri, la versione consumer di Google+ chiude i battenti ad agosto leggi di più...

Fiat - storico scacco al diesel : Per la prima volta le auto a benzina costano meno di quelle a gasolio [FOTO] : Per la prima volta in assoluto una casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto alle vetture benzina dello stesso modello Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ...

Perché - con la stessa temPeratura - ci copriamo di più in autunno che in primavera? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Come si è evoluto l’uomo sulla Terra? Il clima Per la prima volta al centro dello sviluppo della specie umana : I cambiamenti climatici influenzano sensibilmente il nostro pianeta, e gli scienziati studiano sempre più nel dettaglio gli effetti del clima sugli ecosistemi terrestri. Eppure fino ad oggi il meteo non era mai stato considerato Come fattore rilevante rispetto allo sviluppo stesso della nostra specie: le teorie alla base dell’evoluzionismo si fondano per lo più sui fattori biologici, molto meno su quelli ambientali. Ora – riporta Global ...

Le rivelazioni di Nora lanciano The Flash 5×01 : prima missione Per lei - il rapporto con Iris e la scomparsa di Barry : The CW ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova stagione televisiva partendo proprio da The Flash 5x01. La première della nuova stagione della serie dal titolo "Nora" è incentrata completamente sulla figlia dei WestAllen e riparte proprio dal salotto dei West in cui lei sembra muoversi conoscendo ogni luogo e ogni persona. La notizia che lei sia la figlia di Iris e Barry rovina la festa e scombussola la vita di tutti e mentre Cisco sembra ...

Google annuncia Smart Light - la sua prima lampadina smart - e novità Per Nest : GE presenta le nuove lampadine intelligenti che non necessitano di un hub ma possono essere collegati direttamente agli speaker Google. L'articolo Google annuncia smart Light, la sua prima lampadina smart, e novità per Nest proviene da TuttoAndroid.